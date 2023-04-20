Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. Полийирос

Земельные участки в Ормилия, Греция

5 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 8 участков общей площадью 12300 кв.м в районе Каливес. Есть возможность строительс…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Полийирос, Греция
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2250 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Realting.com
Перейти