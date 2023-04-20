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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Полийирос
Земельные участки в Ормилия, Греция
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5 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 8 участков общей площадью 12300 кв.м в районе Каливес. Есть возможность строительс…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 53,000
Продается земельный участок площадью 505 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 470,000
Предлагается на продажу участок площадью 1037 кв.м, расположенный в поселке п-ова Ситония. Н…
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 50000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната
Полийирос, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2250 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
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