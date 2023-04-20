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Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция

21 объект найдено
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 530,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в регионе Спорады. На территории строение, п…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 6,083,455
Продается земельный участок площадью 10658 кв.м. на островах Додеканес. На территории земель…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 720,000
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
Земельные участки в периферия Северные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Северные Эгейские острова, Греция
€ 500,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Аттике. На территории земельный участок им…
Земельные участки 1 комната в Ненита, Греция
Земельные участки 1 комната
Ненита, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 58,000
Продается земельный участок площадью 1409 кв.м. на островах Греции
Земельные участки 1 комната в Avgonyma, Греция
Земельные участки 1 комната
Avgonyma, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. на островах Греции. На территории подведена…
Земельные участки 1 комната в Stavlos, Греция
Земельные участки 1 комната
Stavlos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается земельный участок площадью 214000 кв.м. в регионе Спорады. Земельный участок наход…
Земельные участки 1 комната в Katarraktis, Греция
Земельные участки 1 комната
Katarraktis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается земельный участок площадью 76000 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Skala Sykamineas, Греция
Земельные участки 1 комната
Skala Sykamineas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 20226 кв.м. на островах Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 6,083,455
Продается земельный участок площадью 10658 кв.м. на островах Додеканес. На территории земель…
Земельные участки 1 комната в Petra, Греция
Земельные участки 1 комната
Petra, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 27000 кв.м. на островах Греции. На террито…
Земельные участки 1 комната в Хиос, Греция
Земельные участки 1 комната
Хиос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,000,000
Земельный участок расположен на острове Хиос Есть возможность построить гостиницу более 2.000 кв.м
Земельные участки 1 комната в Ireo, Греция
Земельные участки 1 комната
Ireo, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок в Ireo, на Самос. Участок огорожен, расположен в центре деревни,…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Western Samos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Western Samos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 340,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на островах Греции
Земельные участки 1 комната в Drosia, Греция
Земельные участки 1 комната
Drosia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 6.000 кв.м. на островах Греции, с возможностью построит…
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на островах Греции. На территории подведена в…
Земельные участки 1 комната в Мистегна, Греция
Земельные участки 1 комната
Мистегна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3888 кв.м. на островах Греции. На территор…
Земельные участки 1 комната в Варос, Греция
Земельные участки 1 комната
Варос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 205,000
На продажу выставлен земельный участок площадью 92.000 кв.м на острове Лемнос (Лимнос) в рай…
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