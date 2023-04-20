Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Никити

Земельные участки с бассейном в Никити, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
-1 Этаж
€ 5,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
Земельные участки в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки
Айос-Николаос, Греция
-1 Этаж
€ 4,000,000
Center ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 30000 m2, Код. HPS744, 4.000.000 €
Realting.com
Перейти