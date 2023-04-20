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Земельные участки с видом на море в Никити, Греция

49 объектов найдено
Земельные участки в Никити, Греция
Земельные участки
Никити, Греция
-1 Этаж
€ 5,000,000
Nikiti ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2578 m2, Код. HPS796, 1.500.000 €
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,280,000
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2500 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 4188 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 4400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 670 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 13828 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 9367 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 3840 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 2040 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 7200 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 7230 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 6534 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4820 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4123 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 56,000
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зе…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 105,000
Продается земельный участок площадью 3430 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2479 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. И…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 9132 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 4396 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
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