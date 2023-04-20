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Земельные участки с видом на горы в Никити, Греция

23 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 3400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 93,000
Продается земельный участок площадью 4634 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 7230 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4820 кв.м. на полуострове Ситония, региона…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 3350 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 5100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2100 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 585 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 9400 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 9500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 11,000
Продается земельный участок площадью 34 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На …
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 4007 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Никити, Греция
Земельные участки 1 комната
Никити, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 4003 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 2700 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. И…
Земельные участки 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Земельные участки 1 комната
Айос-Николаос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики.Зем…
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