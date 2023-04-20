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Земельные участки с бассейном в Неос-Мармарас, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 1,800,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 3,200,000
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
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