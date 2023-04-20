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Земельные участки с видом на море в Неос-Мармарас, Греция

17 объектов найдено
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 1,800,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 3,200,000
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 4074 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 1500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 7250 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 45,000
Продается земельный участок площадью 147 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 691 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 12458 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 680,000
Продается земельный участок площадью 4188 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
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