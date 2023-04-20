Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Македонии и Фракии
  4. периферия Центральная Македония
  5. The Municipality of Sithonia
  6. Неос-Мармарас

Земельные участки с видом на горы в Неос-Мармарас, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. …
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4990 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната в Неос-Мармарас, Греция
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 38,000
Продается земельный участок площадью 691 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Realting.com
Перейти