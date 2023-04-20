ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
The Municipality of Sithonia
Неос-Мармарас
Земельные участки в Неос-Мармарас, Греция
Очистить
59 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 731 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 1,800,000
К участку подведены: центральное водоснабжение, электричество, канализация. С участка открыв…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
-1 Этаж
€ 3,200,000
Ormos Panagias ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 26625 m2, Код. HPS780, 3.200.000 €
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 487 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 10500 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
307 м²
€ 220,000
Land is 307 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 400 meters to the famous b…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 315,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
€ 260,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 2800 m2, Код. 1-50, 260.000 €
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
€ 123,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 6000 m2, Код. 1-47, 123.000 €
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
€ 120,000
Parthenonas ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 435 m2, Код. 1-61, 120.000 €
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
€ 158,000
Neos Marmaras ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 1445 m2, Код. 1-512, 158.000 €
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
4 700 м²
€ 1,800,000
Land is 4700 sq. meters and is located in front of picturescue sandy beach 7 kilometres fro…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
800 м²
€ 450,000
Land is 800 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 200 meters to the famous b…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
2 660 м²
€ 350,000
Land is 2660 sq. meters with olive trees is located near the town of Neos Marmaras, opposite…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
400 м²
€ 250,000
Land is 400 sq. meters is located near the town of Neos Marmaras, 200 meters to the famous b…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
731 м²
€ 195,000
Land is 700 sq. meters and is located only 150 meters from nice picturescue beach in the sub…
Земельные участки
Неос-Мармарас, Греция
6 900 м²
€ 260,000
Земля 6900 кв. метров и расположен в 50 метрах от пляжа Трипотамос и в 5 км от деревни Неос …
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 165,000
Продается земельный участок площадью 4074 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 4070 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 4620 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 360,000
Продается земельный участок площадью 4789 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 302 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 550 кв.м. на полуострове Ситония, региона …
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 3659 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 340 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 4523 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. Н…
Земельные участки 1 комната
Неос-Мармарас, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на полуострове Ситония, региона Халкидики. На…
Показать следующие 30 объектов
1
2
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты