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Земельные участки с видом на горы в Neoi Epivates, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
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