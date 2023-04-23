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Земельные участки в Neoi Epivates, Греция

22 объекта найдено
Земельные участки в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки
Neoi Epivates, Греция
-1 Этаж
€ 900,000
Neoi Epivates ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1081 m2, Код. HPS3693, 900.000 €
Земельные участки 2 спальни в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 2 спальни
Neoi Epivates, Греция
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 570,000
Продается земельный участок площадью 2620 кв.м. в центральной Греции
Земельные участки в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки
Neoi Epivates, Греция
-1 Этаж
€ 400,000
Neoi Epivates ПРОДАЁТСЯ Участок под строительство Площадь: 2620 m2, Код. HPS3503, 400.000 €
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается земельный участок площадью 1820 кв.м. в Салониках
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 190,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 185,000
Продается земельный участок площадью 635 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 678 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 40000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2650 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается огорожденный земельный участок площадью 2474 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается земельный участок площадью 2090 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 1881 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 230,000
Продается земельный участок площадью 1632 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 1058 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 50,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 580,000
Продается земельный участок площадью 2600 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается земельный участок площадью 6100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 13500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 225,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 626 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
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