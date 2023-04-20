Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Municipality of Filothei - Psychiko

Земельные участки в Neo Psychiko, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Земельные участки
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
272 м²
€ 12,000
Код недвижимости. 14421 - Парковка Neo Psychiko ПРОДАЕТСЯ. Размер: 272 кв.м, цена 12.000 € Д…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 200 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подве…
Realting.com
Перейти