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Земельные участки с видом на море в Неа-Триглия, Греция

6 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
Земельные участки 1 комната в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
Земельные участки 1 комната в Nea Tenedos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
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