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Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Триглия
Земельные участки в Неа-Триглия, Греция
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55 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 484 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки
Flogita, Греция
325 м²
€ 50,000
Площадь участка составляет 325 кв. М. Он расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его…
Земельные участки 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 4450 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Flogita, Греция
340 м²
€ 55,000
Площадь участка составляет 340 кв. М. Он расположен недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 2500 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназнач…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки
Flogita, Греция
2 700 м²
€ 135,000
Land is 2700 sq. meters and is located in the suburbs of Flogita village 800 meters to the …
Земельные участки
Flogita, Греция
2 500 м²
€ 90,000
Land is 2500 sq. meters and is located in the suburbs of Flogita village 1200 meters to the…
Земельные участки
Flogita, Греция
419 м²
€ 189,000
Площадь участка составляет 419 кв. М. Расположен в новой части деревни Флогита всего в 100 м…
Земельные участки
Flogita, Греция
200 м²
€ 145,000
Площадь участка составляет 200 кв. М. Расположен в центре деревни Флогита, всего в 80 метрах…
Земельные участки
Flogita, Греция
500 м²
€ 60,000
Участки площадью 500 кв. М расположены недалеко от пляжа Паралия Дионисиу в его части, в 400…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 14776 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 215,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
Земельные участки 1 комната
Nea Plagia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 1300 кв.м. в Халкидиках. Участон имеетразрешение на стр…
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 43,000
Продается земельный участок площадью 180 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 23,000
Продается земельный участок площадью 12438 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью …
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 18000 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки
Nea Plagia, Греция
4 500 м²
€ 100,000
Land is 4500 sq. meters and is located in the suburbs of Nea Plagia. The property has a buil…
Земельные участки
Flogita, Греция
433 м²
€ 120,000
Land is 433 sq. meters and is located near Flogita village which is 43 km from Thessaloniki …
Земельные участки
Flogita, Греция
505 м²
€ 60,000
Площадь участка составляет 505 кв. М. Расположен на пляже Паралия Дионисиу в Мури. Он находи…
Земельные участки
Flogita, Греция
2 800 м²
€ 180,000
Площадь участка составляет 2800 кв. М. Он расположен недалеко от деревни Флогита, которая на…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 2993 кв.м в поселке городского стиля на п-ове Халкидики…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 75,000
Продается земельный участок площадью 7554 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 850,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,000,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 55,000
Продается земельный участок площадью 690 кв.м. в Халкидиках
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