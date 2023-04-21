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Земельные участки в Nea Peramos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается земельный участок площадью 932 кв.м. в Афинах
Земельные участки 1 комната в Vlychada, Греция
Земельные участки 1 комната
Vlychada, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 22,000
Продается земельный участок площадью 460 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода. Участ…
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