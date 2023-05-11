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Земельные участки в Неа-Палатия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Маркопуло Оропу, Греция
Земельные участки 1 комната
Маркопуло Оропу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Неа Политеа, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа Политеа, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 40,000
Земельные участки 1 комната в Скала Оропу, Греция
Земельные участки 1 комната
Скала Оропу, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 4,750,000
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