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Земельные участки с видом на море в Неа-Муданья, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в elaiones moudania, Греция
Земельные участки 1 комната
elaiones moudania, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 135,000
Продается земельный участок площадью 3050 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 5100 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 180,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната в Неа-Муданья, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Муданья, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
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