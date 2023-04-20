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Земельные участки с видом на море в Неа-Миханьона, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 9300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
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