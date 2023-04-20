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Земельные участки в Неа-Миханьона, Греция

16 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Район: Н. Епиватес
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 145 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории ст…
Земельные участки 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 677 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 280 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 9300 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1067 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 47,000
Продается земельный участок площадью 326 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 591 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 470 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 340 кв.м. в пригороде города Салоники. На …
Земельные участки 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 110,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 95,000
Продается земельный участок площадью 275 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Nea Kerasia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Kerasia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 5880 кв.м. в пригороде города Салоники
Земельные участки 1 комната в Неа-Миханьона, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Миханьона, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 248 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
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