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Земельные участки в Неа-Макри, Греция

11 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 470,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 541 кв.м. в Аттике. На территории строение…
Земельные участки в Неа-Макри, Греция
Земельные участки
Неа-Макри, Греция
240 м²
€ 50,000
Code: 1162 - Nea Makri FOR SALE Plot of 240 sq.m. With sea view Price: 50.000 € George Kosta…
Земельные участки в Неа-Макри, Греция
Земельные участки
Неа-Макри, Греция
568 м²
€ 70,000
Ref: 182 - Nea Makri SALE Земля площадью 568 кв.м., Цена: 70 000 € Джордж Костакис Ваш след…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1409 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 903 кв.м. в Аттике. На территории подведен…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 510,000
Продается земельный участок площадью 1385 кв.м. в Аттике. Предлагаем вашему вниманию земельн…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. в Аттике. На территории подведено электричес…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 5704 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 2100 кв.м. в Аттике. На территории подведе…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1273 кв.м. в Аттике. На территории колодец…
Земельные участки 1 комната в Неа-Макри, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Макри, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 290,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1490 кв.м. в Аттике. На территории строени…
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