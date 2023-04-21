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Земельные участки в Неа-Карвали, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
€ 80,000
Код недвижимости. 11051 - Участок для продажи в Кавале Неа Карвали за € 80.000. Откройте для…
Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
615 м²
€ 15,000
Кавала, Ано Лефки: Продается два участка по 615 кв.м., общая площадь которых составляет 1230…
Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
3 385 м²
€ 80,000
Kavala, Ano Lefki: Corner sloping plot of 3385 sq.m. for sale. with frontage 150m. with buil…
Земельные участки в Неа-Карвали, Греция
Земельные участки
Неа-Карвали, Греция
617 м²
€ 82,000
Кавала, Неа Карвали: 100 метров от пляжа, участок углового уровня 617 кв.м. для продажи. с ф…
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