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Земельные участки с видом на море в Неа-Каликратия, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в oikismos phoinikes, Греция
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
Земельные участки 1 комната в Agios Pavlos, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 462 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната в oikismos mpompoteika, Греция
Земельные участки 1 комната
oikismos mpompoteika, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 840,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
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