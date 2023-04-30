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Земельные участки с видом на горы в Неа-Каликратия, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в oikismos phoinikes, Греция
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. в Халкидиках. Имеет вид на горы
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