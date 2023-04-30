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Realting.com
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Неа-Каликратия
Земельные участки в Неа-Каликратия, Греция
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40 объектов найдено
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Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
340 м²
€ 160,000
Площадь участка составляет 340 кв. М. Расположен в деревне Неа Калликратия в 500 метрах от п…
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
Земельные участки 1 комната
oikismos kato galene, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,300,000
Продается земельный участок площадью 8250 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 940 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
oikismos geoponika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 231 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 462 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 500 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок площадью 317 кв.м. в Халкидиках. На территории строение, подведе…
Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
€ 10,000
Nea Kallikrateia ПРОДАЁТСЯ Сельхоз. земля Площадь: 1000 m2, Код. 1-40, 10.000 €
Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
2 015 м²
€ 715,000
Land is 2015 sq. meters and is located 2 kilometres from Kallikratia village in front of the…
Земельные участки
Неа-Каликратия, Греция
1 536 м²
€ 120,000
Площадь участка составляет 1536 кв. М. Он расположен в пригороде деревни Неа Калликратия, вс…
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 42,000
Продается земельный участок площадью 100 кв.м в поселке городского стиля на п-ове Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 20,000
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
oikismos mpompoteika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 840,000
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 466 кв.м. в Халкидиках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 40,000
Продается земельный участок площадью 341 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 17,000
Продается земельный участок площадью 370 кв.м. в Халкидиках
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 110,000
Продается земельный участок площадью 4008 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
Земельные участки 1 комната
oikismos mpompoteika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 30,000
Продается земельный участок площадью 300 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 210,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 3172 кв.м. в Халкидиках. На территории стр…
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 280,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 1280 кв.м. в Халкидиках. На территории под…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. в Халкидиках. На территории строение, земель…
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 45,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 200 кв.м. в Халкидиках. На территории подв…
Земельные участки 1 комната
Agios Pavlos, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 29,000
Продается земельный участок площадью 3800 кв.м. в Халкидиках. На территории колодец, подведе…
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 15,000
Продается земельный участок площадью 550 кв.м. в Халкидиках. Имеет вид на горы
Земельные участки 1 комната
oikismos phoinikes, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 25,000
Продается земельный участок площадью 250 кв.м. в Халкидиках.Земельный участок не предназначе…
Земельные участки 1 комната
oikismos ampelakia, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 1255 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
Земельные участки 1 комната
oikismos geoponika, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 195 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, п…
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