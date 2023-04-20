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Земельные участки в Неа-Артаки, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 524 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 471 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
Земельные участки 1 комната в Неа-Артаки, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Артаки, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 525,000
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
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