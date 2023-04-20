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Земельные участки с видом на море в периферийная единица Наксос, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Schinoussa, Греция
Земельные участки 1 комната
Schinoussa, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 160,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в регионе Киклады. Имеет великолепный вид на…
Земельные участки 1 комната в Koufonisi, Греция
Земельные участки 1 комната
Koufonisi, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 16000 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
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