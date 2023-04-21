Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферия Южные Эгейские острова
  5. Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades
  6. Наксос

Земельные участки в Наксос, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Наксос, Греция
Земельные участки 1 комната
Наксос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Realting.com
Перейти