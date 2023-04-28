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Земельные участки в Науса, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Науса, Греция
Земельные участки 1 комната
Науса, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в регионе Киклады. На территории с возможно…
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