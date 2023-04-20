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Земельные участки в периферийная единица Миконос, Греция

13 объектов найдено
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 2,500,000
Продается земельный участок площадью 30000 кв.м. в регионе Киклады. Участок расположен на ос…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
10 000 м²
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Миконос. На территории подведено…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Миконос. На террито…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Миконос. На территор…
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
1 158 м²
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 1158 кв.м. на острове Миконос. На территории подведена …
Земельные участки в периферия Южные Эгейские острова, Греция
Земельные участки
периферия Южные Эгейские острова, Греция
€ 975,000
Продается земельный участок площадью 22856 кв.м. на острове Закинф. Имеет вид на море, на го…
Земельные участки 1 комната в Klouvas, Греция
Земельные участки 1 комната
Klouvas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на острове Миконос. На территории подведена …
Земельные участки 6 комнат в Faros Armenistis, Греция
Земельные участки 6 комнат
Faros Armenistis, Греция
6 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,300,000
Продается земельный участок площадью 19259 кв.м. на острове Миконос. Имеет великолепный вид …
Земельные участки 1 комната в Municipality of Mykonos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Mykonos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 10500 кв.м. на острове Миконос. На террито…
Земельные участки 1 комната в Municipality of Mykonos, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Mykonos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Миконос. На территор…
Земельные участки 1 комната в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мера, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Миконос. На территории подведено…
Земельные участки 1 комната в Ано-Мера, Греция
Земельные участки 1 комната
Ано-Мера, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 8000 кв.м. на острове Миконос. На территор…
Земельные участки 1 комната в Agios Stefanos, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Stefanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,750,000
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Миконос. На территории земельный…
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