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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Zacharo, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната
Смерна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
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