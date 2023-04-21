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Земельные участки в Municipality of Zacharo, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Неохори (Захарос), Греция
Земельные участки 1 комната
Неохори (Захарос), Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 12700 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На те…
Земельные участки 1 комната в Шинои, Греция
Земельные участки 1 комната
Шинои, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 130,000
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Смерна, Греция
Земельные участки 1 комната
Смерна, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с во…
Земельные участки 1 комната в Сирохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Сирохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 8300 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
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