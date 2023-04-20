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Греция
Аттика
периферия Аттика
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
Земельные участки в Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
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15 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в Аттике
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. в Афинах
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
500 м²
€ 250,000
Property Code. 1522 - Plot FOR SALE in Attika - South Vari for €250.000. Discover the featur…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 000 м²
€ 1,000,000
Property Code. 1303 - Plot in Kropia FOR SALE. Size: 1000 sq.m, Price1.000.000 € George K…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 100 м²
€ 100,000
Джордж Костакис Ваш следующий домашний отпуск - ваш следующий дом Номер звонка: 6976553482…
Земельные участки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 000 м²
€ 450,000
ID: # GK005 - Афины - Юг, Vari - Varkiza: ДЛЯ ПРОДАЖИ участок самолета 1000см фасад. Он расп…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается земельный участок в районе Вула. Площадь участка составляет 321 кв.м. Имеется разр…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 260,000
Продается земельный участок в южном районе Афин, Вуле. Приморский район является одним из са…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. в Афинах. На территории строение, подведена в…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается земельный участок площадью 700 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, подв…
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 450,000
Земельный участок расположен в районе Каливия
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 350,000
Земельный участок расположен в районе Коропи Также продается одинаковый участок по цене 450.000
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 330,000
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. в Аттике. Участокрасположен в районе Коропи
Земельные участки 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 190,000
Продается земельный участок площадью 600 кв.м. в Афинах. На территории с возможностью постро…
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