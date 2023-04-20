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Земельные участки в Municipality of Troizinia - Methana, Греция

4 объекта найдено
Земельные участки в Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Земельные участки
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
16 000 м²
Цена по запросу
Property Code. 581638 - Agricultural land FOR SALE in Trizina Karatzas for €120.000. Discove…
Земельные участки в Галатас, Греция
Земельные участки
Галатас, Греция
4 160 м²
Цена по запросу
Property Code. 1256 - Agricultural FOR SALE in Trizina Galatas for €65.000 . Discover the fe…
Земельные участки в Troezen, Греция
Земельные участки
Troezen, Греция
300 м²
Цена по запросу
Property Code. 11310 - Plot FOR SALE in Trizina Center for €35.000 . Discover the features o…
Земельные участки 1 комната в Галатас, Греция
Земельные участки 1 комната
Галатас, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается земельный участок площадью 880 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории с воз…
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