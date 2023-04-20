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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Trifylia, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
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