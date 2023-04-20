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Земельные участки в Municipality of Trifylia, Греция

9 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Кипарисия, Греция
Земельные участки 1 комната
Кипарисия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается земельный участок площадью 5025 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 66,000
Продается земельный участок площадью 850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Врузес, Греция
Земельные участки 1 комната
Врузес, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 15850 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается земельный участок площадью 405 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колоде…
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 240,000
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Стасио, Греция
Земельные участки 1 комната
Стасио, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 70,000
Продается земельный участок площадью 1280 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Фараклада, Греция
Земельные участки 1 комната
Фараклада, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 57,000
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Кало Неро, Греция
Земельные участки 1 комната
Кало Неро, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 2200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земел…
Земельные участки 1 комната в Трагана, Греция
Земельные участки 1 комната
Трагана, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 430,000
Продается земельный участок площадью 17.000 кв.м. на Западном Пелопоннесе,Недалеко от курорт…
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