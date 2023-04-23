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Земельные участки в Municipality of Tinos, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Fokas, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Fokas, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 6628 кв.м. в регионе Киклады. Участок расположен на ост…
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