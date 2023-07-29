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Земельные участки с видом на море в Municipality of Thessaloniki, Греция

66 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5850 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Thessaloniki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Thessaloniki, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 123 кв.м. в Салониках. На территории колод…
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 335 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью по…
€ 76,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок в пригороде Салоник в районе Переа. Один из последних участков, …
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Район : Неой Эпиватес
€ 800,000
Земельные участки 1 комната в Поселение Феникс", Греция
Земельные участки 1 комната
Поселение Феникс", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2396 кв.м. в Халкидиках. На территории земельный участо…
€ 420,000
Земельные участки 1 комната в триад, Греция
Земельные участки 1 комната
триад, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5700 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Flogita, Греция
Земельные участки 1 комната
Flogita, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€ 80,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, п…
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4800 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 1000 кв.м. в Халкидиках. На территории стр…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Sozopoli, Греция
Земельные участки 1 комната
Sozopoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1625 кв.м. в Халкидиках. На территории с возможностью п…
€ 600,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 190,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1800 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Триглия, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Триглия, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продаётся участок площадью 11250 кв.м на полуострове Халкидики. Участок находится всего 150 …
€ 220,000
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€ 9,000,000
Земельные участки 1 комната в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7350 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Nea Tenedos, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Tenedos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Поселение "Бомботейка", Греция
Земельные участки 1 комната
Поселение "Бомботейка", Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3500 кв.м. на полуострове Кассандра, региона Халкидики.…
€ 840,000
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Agios Pantelimonas, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Pantelimonas, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10262 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено элект…
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12646 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€ 700,000
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