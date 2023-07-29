Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Земельные участки
  3. Греция
  4. Македонии и Фракии
  5. периферия Центральная Македония
  6. Municipality of Thessaloniki

Земельные участки с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция

35 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
€ 75,000
Земельные участки 1 комната в Agia Triada, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€ 9,000,000
Земельные участки 1 комната в Eleochoria, Греция
Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
€ 850,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14571 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€ 55,000
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Tagarades, Греция
Земельные участки 1 комната
Tagarades, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 320,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Nea Irakleia, Греция
Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10262 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено элект…
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Agia Paraskevi, Греция
Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 1,000,000
Земельные участки 1 комната в Неа-Редестос, Греция
Земельные участки 1 комната
Неа-Редестос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 403 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 185,000
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€ 700,000
Земельные участки 1 комната в Neoi Epivates, Греция
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 550,000
Земельные участки 1 комната в Месимерион, Греция
Земельные участки 1 комната
Месимерион, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 17112 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в гранат, Греция
Земельные участки 1 комната
гранат, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3812 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€ 85,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6441 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€ 100,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Перея, Греция
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 300,000
Земельные участки 1 комната в Lakkia, Греция
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 402 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Neo Rysio, Греция
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 425,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 120,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 70,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 110,000
Земельные участки 1 комната в Makrigialos, Греция
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 150,000
Земельные участки 1 комната в Liti, Греция
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 90,000
Земельные участки 1 комната в Souroti, Греция
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Plagiari, Греция
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8375 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 130,000
Земельные участки 1 комната в Melissochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 175,000
Земельные участки 1 комната в Эпаноми, Греция
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 200,000
Realting.com
Перейти