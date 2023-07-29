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Земельные участки
Греция
Македонии и Фракии
периферия Центральная Македония
Municipality of Thessaloniki
Земельные участки с видом на горы в Municipality of Thessaloniki, Греция
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35 объектов найдено
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Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6313 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 200,000
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Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4250 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории з…
€ 75,000
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Земельные участки 1 комната
Agia Triada, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 210000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории…
€ 9,000,000
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Земельные участки 1 комната
Eleochoria, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 22000 кв.м. в Халкидиках. На территории ст…
€ 850,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14571 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подве…
€ 55,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8194 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Tagarades, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6600 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 320,000
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Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 150,000
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Земельные участки 1 комната
Nea Irakleia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10262 кв.м. в Халкидиках. На территории подведено элект…
€ 170,000
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Земельные участки 1 комната
Agia Paraskevi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 1,000,000
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Земельные участки 1 комната
Неа-Редестос, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 403 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 185,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7104 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€ 700,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Neoi Epivates, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 14400 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 550,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Месимерион, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17625 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 400,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17112 кв.м. в Салониках. На территории подведена вода, …
€ 950,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
гранат, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3812 кв.м. в Халкидиках. На территории подведена вода, …
€ 85,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6441 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории с…
€ 100,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Перея, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 11500 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Lakkia, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 402 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Neo Rysio, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 16313 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории …
€ 425,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 120,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 5000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 70,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 110,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Makrigialos, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на Олимпийской Ривьере. На территории подвед…
€ 150,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Liti, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 705 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории по…
€ 90,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Souroti, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1100 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Plagiari, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 8375 кв.м. в пригороде города Салоники. На территории п…
€ 130,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната
Melissochori, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 4100 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 175,000
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Земельные участки 1 комната
Эпаноми, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 7000 кв.м. в пригороде города Салоники. На…
€ 200,000
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