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Земельные участки в Municipality of Thermos, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в leuko, Греция
Земельные участки 1 комната
leuko, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 14,000
Продается земельный участок площадью 750 кв.м. в центральной Греции. На территории с возможн…
Земельные участки 1 комната в Petrochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Petrochori, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается земельный участок площадью 12036 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
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