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Земельные участки в Municipality of Tanagra, Греция

2 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 5,750,000
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
Земельные участки 1 комната в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната
Дилеси, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постр…
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