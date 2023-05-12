Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Эгейских островов
  4. периферийная единица Сирос
  5. Municipality of Syros and Ermoupoli

Земельные участки с видом на море в Municipality of Syros and Ermoupoli, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Эрмуполис, Греция
Земельные участки 1 комната
Эрмуполис, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000
Продается земельный участок площадью 13600 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена …
Земельные участки 1 комната в Megas Gialos Varis, Греция
Земельные участки 1 комната
Megas Gialos Varis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Земельный участок площадью в 6.000 кв.м расположен на острове Сирос
Земельные участки 1 комната в Vissa, Греция
Земельные участки 1 комната
Vissa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 132,000
Продается земельный участок площадью 6799 кв.м. в регионе Киклады. На территории подведена в…
Realting.com
Перейти