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Земельные участки в Municipality of Sikyona, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Laliotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Laliotis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,900,000
Продается земельный участок площадью 1400 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Paralia, Греция
Земельные участки 1 комната
Paralia, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Земельный участок в которым есть возможность построит 144 кв.м расположен в районе Като Диминю
Земельные участки 1 комната в Laliotis, Греция
Земельные участки 1 комната
Laliotis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 360 кв.м. на Восточном Пелопоннесе. На территории подве…
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