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Земельные участки с видом на море в Municipality of Samothraki, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Samothraki, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Samothraki, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается участок земли площадью 110000 кв. метров на острове Самофраки. Участок имеет вид на море
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