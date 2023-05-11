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Земельные участки с видом на горы в Municipality of Rhodes, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Лаханья, Греция
Земельные участки 1 комната
Лаханья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 270,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Rhodes, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Rhodes, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 125,000
Земельные участки 1 комната в Ялиссос, Греция
Земельные участки 1 комната
Ялиссос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Земельные участки 1 комната в Критика, Греция
Земельные участки 1 комната
Критика, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 170,000
Земельные участки 1 комната в Архангелос, Греция
Земельные участки 1 комната
Архангелос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Mandriko, Греция
Земельные участки 1 комната
Mandriko, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 60,000
Земельные участки 1 комната в Салакос, Греция
Земельные участки 1 комната
Салакос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 950,000
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Kiotari, Греция
Земельные участки 1 комната
Kiotari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 350,000
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