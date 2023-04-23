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Земельные участки с видом на море в Пиргос, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханакия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
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