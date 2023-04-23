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Земельные участки в Пиргос, Греция

10 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Фонетика, Греция
Земельные участки 1 комната
Фонетика, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 390,000
Продается земельный участок площадью 12200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 125,000
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 55,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4179 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната в Левентохори, Греция
Земельные участки 1 комната
Левентохори, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 4253 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На тер…
Земельные участки 1 комната в Границейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Границейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается земельный участок площадью 480 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Ханакия, Греция
Земельные участки 1 комната
Ханакия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 270,000
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подв…
Земельные участки 1 комната в Миртия, Греция
Земельные участки 1 комната
Миртия, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 90,000
Продается земельный участок площадью 5250 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории колод…
Земельные участки 1 комната в Витинейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Витинейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается земельный участок площадью 128587 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории под…
Земельные участки 1 комната в Палаоварвасаина, Греция
Земельные участки 1 комната
Палаоварвасаина, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Участок находится в поселке Варвасена, муниципалитета города Пиргос. На территории участка п…
Земельные участки 1 комната в Лампети, Греция
Земельные участки 1 комната
Лампети, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Продается земельный участок площадью 270 кв.м. на полуострове Пелопоннес
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