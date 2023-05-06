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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Земельные участки с видом на горы в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

7 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 390,000
Земельные участки 1 комната в Asvestochori, Греция
Земельные участки 1 комната
Asvestochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 210,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 250,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 980,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 90,000
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