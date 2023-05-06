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  5. Municipality of Pylaia - Chortiatis

Земельные участки в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция

77 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 200,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 365,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 100,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 180,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 330,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 70,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 160,000
Земельные участки 1 комната в Exohi, Греция
Земельные участки 1 комната
Exohi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 400,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 600,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 48,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 95,000
Земельные участки 1 комната в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Земельные участки 1 комната
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 68,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 230,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 100,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 40,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 150,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 75,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 165,000
Земельные участки в Asvestochori, Греция
Земельные участки
Asvestochori, Греция
€ 75,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 115,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 155,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 120,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 40,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 9,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 60,000
Земельные участки в Chortiatis, Греция
Земельные участки
Chortiatis, Греция
€ 50,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 140,000
Земельные участки в Exohi, Греция
Земельные участки
Exohi, Греция
€ 80,000
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