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Земельные участки в Municipality of Poros, Греция

1 объект найдено
Земельные участки 1 комната в Agios Nektarios, Греция
Земельные участки 1 комната
Agios Nektarios, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 235,000
Продается земельный участок площадью 400 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
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