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Земельные участки в Патры, Греция

12 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 370,000
Продается земельный участок площадью 4160 кв.м в г. Патра с видом на известный мост Рио Анти…
Земельные участки 1 комната в agios stephanos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается земельный участок площадью 8000 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории с воз…
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Продается земельный участок площадью 1200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в romanos, Греция
Земельные участки 1 комната
romanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается земельный участок площадью 5800 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 140,000
Продается земельный участок площадью 519 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 120,000
Продается земельный участок площадью 3200 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подве…
Земельные участки 1 комната в Platani, Греция
Земельные участки 1 комната
Platani, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,450,000
Участок расположен в прибрежном районе Рио. Недалеко находится казино, а такжевантовый мост …
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 65,000
Продается земельный участок площадью 529 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории подвед…
Земельные участки 1 комната в Тцукалейка, Греция
Земельные участки 1 комната
Тцукалейка, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 60,000
Продается огорожденный земельный участок площадью 600 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На терр…
Земельные участки 1 комната в Каминиа, Греция
Земельные участки 1 комната
Каминиа, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 80,000
Предлагается на продажу участок земли в регионе Западного Пелопонесса, в пригороде города Па…
Земельные участки 1 комната в agios stephanos, Греция
Земельные участки 1 комната
agios stephanos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 200,000
Прдлагается на продажу земельный участок на Западном Пелопонессе, в регионе города Патры
Земельные участки 1 комната в Патры, Греция
Земельные участки 1 комната
Патры, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 100,000
Продается земельный участок площадью 170 кв.м. на Западном Пелопоннесе. На территории земель…
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